СК России задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Губернатора Пензенской области РФ Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний “Биотэк” Бориса Шпигеля задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации, передает УНН.
Детали
“По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО „ФАРМАЦИЯ“ Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.”, — говорится в сообщении.
По версии СК, взятки главе региона передавались за предоставление “Биотэку” конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, контроль их качества.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК (дача и получение взятки). По месту жительства и работы фигурантов прошли обыски. Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать об их аресте.
Справка
68-летний Борис Шпигель основал “Биотэк” в 1991 году и с тех пор возглавляет группу компаний. Кроме предпринимательской деятельности, занимается музыкальным продюсированием. Шпигель был продюсером певца Николая Баскова, который с 2001 по 2008 год был женат на его дочери Светлане. От этого брака у них есть сын Бронислав Шпигель — внук Бориса Шпигеля.