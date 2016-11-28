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СК РФ відкрив кримінальні провадження проти командирів ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальні провадження стосовно командирів Збройних сил України за фактом “застосування заборонених засобів і методів ведення війни” на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.

СК РФ відкрив кримінальні провадження проти командирів ЗСУ

Серед командирів, проти яких відкрито провадження — командир 53-ї окремої механізованої бригади Олександр Грузевич, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади Михайло Драпатий, командир 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Сергій Шаптала, командир 40-ї готельної артилерійської бригади Сергій Панченко, командир 56-ї окремої механізованої бригади Сергій Перець, а також командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил України Дмитро Делятицький.

“Слідством щодо перерахованих командирів Збройних сил України порушено кримінальні справи за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, українські військові здійснювали артобстріли з важких видів озброєння цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в населених пунктах “ДНР”, внаслідок чого постраждали люди.

Окрім того, заочно пред’явлено звинувачення командиру 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Володимиру Горбатюку за “керування прицільного артилерійського обстрілу території Петровського району міста Донецька”.

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