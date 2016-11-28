СК РФ возбудил уголовное производство против командиров ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Следственный комитет Российской Федерации открыл уголовные производства в отношении командиров Вооруженных сил Украины по факту "применения запрещенных средств и методов ведения войны" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Среди командиров, против которых открыто производство - командир 53-й отдельной механизированной бригады Александр Грузевич, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады Михаил Драпатой, командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады Сергей Шаптала, командир 40-й гостиничной артиллерийской бригады Сергей Панченко, командир 56-й отдельной механизированной бригады Сергей Перец, а также командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины Дмитрий Делятицький.
"Следствием в отношении перечисленных командиров Вооруженных сил Украины возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские военные осуществляли артобстрелы из тяжелых видов вооружения гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями в населенных пунктах "ДНР", в результате чего пострадали люди.
Кроме того, заочно предъявлено обвинение командиру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимиру Горбатюку за "управление прицельного артиллерийского обстрела территории Петровского района города Донецка".