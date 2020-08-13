СК "Дніпро-1" підписав ексгравця "Динамо" і "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прес-служба СК "Дніпро-1" оголосила про підписання 25-річного голкіпера Богдана Сарнавського, повідомляє УНН.
Трудова угода між сторонами підписана на три роки.
Вихованець “Динамо” (Київ), виступав за київський “Арсенал”, донецький “Шахтар”, ФК “Уфа”, полтавську “Ворсклу” та “Верес” (Рівне). Останнім його клубом був ПФК “Львів”, за який він грав з літа 2018 року.
Також за плечима воротаря більше 70 ігор за молодіжну та юнацькі збірні України різних вікових груп. У 2015-му році він виступав на молодіжному чемпіонаті світу.
Примітно, що у формі “Шахтаря” страж воріт став чемпіоном сезону 2013-14 років та виграв три Кубки країни.