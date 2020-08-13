СК "Днепр-1" подписал экс-игрока "Динамо" и "Шахтера"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Пресс-служба СК "Днепр-1" объявила о подписании 25-летнего голкипера Богдана Сарнавского, сообщает УНН.
Трудовое соглашение между сторонами подписано на три года.
Воспитанник "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно). Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.
Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов. В 2015 году он выступал на молодежном чемпионате мира.
Примечательно, что в форме "Шахтера" страж ворот стал чемпионом сезона 2013-14 годов и выиграл три Кубка страны.