СК "Днепр-1" подписал экс-игрока "Динамо" и "Шахтера"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83034 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101909 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126714 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107359 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127354 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101261 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102088 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104047 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101955 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СК "Днепр-1" подписал экс-игрока "Динамо" и "Шахтера"

СК "Днепр-1" подписал экс-игрока "Динамо" и "Шахтера"

Киев  •  УНН

 • 14813 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Пресс-служба СК "Днепр-1" объявила о подписании 25-летнего голкипера Богдана Сарнавского, сообщает УНН.

Трудовое соглашение между сторонами подписано на три года.

Воспитанник "Динамо" (Киев), выступал за киевский "Арсенал", донецкий "Шахтер", ФК "Уфа", полтавскую "Ворсклу" и "Верес" (Ровно). Последним его клубом был ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.

Также за плечами вратаря более 70 игр за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастов. В 2015 году он выступал на молодежном чемпионате мира.

Примечательно, что в форме "Шахтера" страж ворот стал чемпионом сезона 2013-14 годов и выиграл три Кубка страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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