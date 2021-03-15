Ситуація у Вірменії: опозиція готова до виборів, але без участі у них Пашиняна

Цитата

“А вибори будуть, але тільки без Нікола (Пашиняна). Ми не збираємося з ним проводити передвиборчі дебати”, — написав він.

Контекст

13 березня президент Вірменії Армен Саркісян провів окремо зустрічі з Пашиняном, головою парламентського правлячого блоку “Мій крок” Ліліт Макунц і лідером опозиційної фракції “Світла Вірменія” Едмоном Марукяном. Як повідомила пресслужба президента, обговорювалася можливість проведення позачергових виборів до парламенту в якості способу подолання внутрішньополітичної кризи в країні.

Найбільше опозиційне об’єднання — “Рух за порятунок батьківщини” — не брало участі в цих переговорах. Раніше його учасники заявляли, що згодні на проведення позачергових виборів, але тільки в разі відставки Пашиняна і формування тимчасового уряду. Минулого тижня прихильники руху організували декілька масових мітингів в центрі Єревана. Вони також розбили намети біля будівлі парламенту і до теперішнього часу продовжують блокувати всі входи в нього, однак частина депутатів в понеділок змогли пройти через господарський вхід.

При цьому перспективи розпуску парламенту більше залежать від позиції парламентських фракцій, ніж від “Руху за порятунок батьківщини”. Уряд вимагає, щоб дві опозиційні парламентські фракції — “Світла Вірменія” і “Процвітаюча Вірменія” — підписали меморандум, згідно з яким вони не висунуть власних кандидатів у прем’єри в разі відставки Пашиняна, яка технічно необхідна для розпуску законодавчого органу.