Ситуация в Армении: оппозиция готова к выборам, но без участия в них Пашиняна
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся только в том случае, если в них не будет участвовать премьер-министр Никол Пашинян. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook представитель оппозиционного объединения “Движение за спасение родины”, член партии “Дашнакцутюн” Гегам Манукян, пишет УНН.
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“А выборы будут, но только без Никола (Пашиняна). Мы не собираемся с ним проводить предвыборные дебаты”, — написал он.
Контекст
13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с Пашиняном, главой парламентского правящего блока “Мой шаг” Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции “Просвещенная Армения” Эдмоном Марукяном. Как сообщила пресс-служба президента, обсуждалась возможность проведения внеочередных выборов в парламент в качестве способа преодоления внутриполитического кризиса в стране.
Самое крупное оппозиционное объединение — “Движение за спасение родины” — не участвовало в этих переговорах. Ранее его участники заявляли, что согласны на проведение внеочередных выборов, но только в случае отставки Пашиняна и формирования временного правительства. На прошлой неделе сторонники движения организовали несколько массовых митингов в центре Еревана. Они также разбили палатки у здания парламента и до настоящего времени продолжают блокировать все входы в него, однако часть депутатов в понедельник смогли пройти через хозяйственный вход.
При этом перспективы роспуска парламента больше зависят от позиции парламентских фракций, чем от “Движения за спасение родины”. Правительство требует, чтобы две оппозиционные парламентские фракции — “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” — подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна, которая технически необходима для роспуска законодательного органа.