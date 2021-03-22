Ситуація у Вірменії: глава Мін'юсту країни не виключив зміни законодавства до виборів

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“Рейтингова виборча система є проблематичною для нашої країни. Для нашої країни краще, коли виборча система буває чисто пропорційною. У цьому сенсі обговорення і консультації тривають”, — заявив він.

Міністр юстиції також розповів, що першим номером виборчого списку правлячої партії Вірменії “Цивільний договір” на позачергових парламентських виборах буде чинний прем’єр-міністр республіки Нікол Пашинян. “Думаю, що відповідь на це питання очевидна — Нікол Пашинян”, — відповів він на відповідне запитання журналіста.

Контекст

У минулий четвер прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після проведення політичних консультацій з президентом і лідерами трьох парламентських фракцій заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня.

Єдиною можливістю проведення дострокових парламентських виборів є розпуск законодавчого органу. Для цього необхідно, щоб прем’єр-міністр пішов у відставку, а після цього протягом двох тижнів парламент не зміг обрати нового главу кабінету. Всі парламентські партії домовилися, що не висунуть власних кандидатів у прем’єри в разі відставки Пашиняна.

Згідно з чинним виборчим законодавством Вірменії, депутат парламенту обираються за змішаною системою — пропорційною і так званою рейтинговою. Місця в парламенті між партіями розподіляються пропорційно кількості отриманих партіями голосів. При цьому виборці голосують не тільки за партії, а й за окремих кандидатів з партійних списків. В результаті депутатом стає той, хто набере більше голосів, ніж інші з того ж списку.