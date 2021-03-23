Ситуація у Карабасі: Вірменія планує скасувати військовий стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Парламентська більшість Вірменії — блок “Мій крок” — в середу в ході засідання парламенту проголосує за скасування воєнного стану в країні, введеного в кінці вересня 2020 року через військові дії в Нагірному Карабасі. Про це у вівторок в ході засідання законодавчого органу республіки заявив спікер парламенту Арарат Мірзоян, пише УНН.
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“Думаю, що ми можемо в середу вранці проголосувати за скасування воєнного стану в країні. Ми продемонструємо знак доброї волі, особливо якщо врахувати, що є політична домовленість про проведення дострокових виборів, які не можуть відбутися під час воєнного стану”, — зазначив він.
Контекст
Опозиційні партії неодноразово заявляли, що після тристоронньої заяви від 9 листопада 2020 року щодо припинення військових дій в Нагірному Карабасі влада країни відмовляється скасувати військовий стан з політичних мотивів. За словами багатьох представників опозиції, команда Пашиняна побоюється, що після скасування воєнного стану опозиційні фракції почнуть процедуру імпічменту вірменського прем’єра.
У четвер, 18 березня, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян після політичних консультацій з президентом республіки Арменом Саркісяном і лідерами трьох парламентських фракцій заявив, що позачергові парламентські вибори відбудуться 20 червня, при цьому вони не можуть відбутися в умовах воєнного стану.
Засідання парламенту Вірменії, 23 березня 2021 року: