Ситуація погіршується: у Києві за добу 1417 нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб

Цитата

“Ситуація із захворюваністю, на жаль, погіршується. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів у Києві збільшується. Минулої доби в місті виявили 1417 інфікованих. Померли 45 людей — 25 жінок та 20 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3701 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 170 517”, — повідомив мер.

Деталі

Так, серед захворілих 819 жінок віком від 18 до 91 року та 32 дівчинки від восьми місяців до 17 років. А також 528 чоловіків віком від 18 до 95 років і 38 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Зазначається, що серед захворілих, зокрема, 45 медиків.

Одужало за минулу добу 476 киян, усього від COVID-19 вилікувалося 108 732 людей.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Дарницькому районі (318), у Деснянському (228) та в Дніпровському районі (159).

Доповнення

Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків короновірусної хвороби, приріст за останню добу — 15,4 тисячі. Також в країні зафіксований антирекорд за летальними випадками за добу — 481.