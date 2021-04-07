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Ситуація погіршується: у Києві за добу 1417 нових випадків коронавірусу, померли 45 осіб

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. У Києві за минулу добу було виявлено 1417 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 45 хворих, серед яких 25 жінок та 20 чоловіків. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Цитата

“Ситуація із захворюваністю, на жаль, погіршується. Кількість хворих на коронавірус та госпіталізованих пацієнтів у Києві збільшується. Минулої доби в місті виявили 1417 інфікованих. Померли 45 людей — 25 жінок та 20 чоловіків. Усього за період пандемії в столиці 3701 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 170 517”, — повідомив мер.

Деталі

Так, серед захворілих 819 жінок віком від 18 до 91 року та 32 дівчинки від восьми місяців до 17 років. А також 528 чоловіків віком від 18 до 95 років і 38 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Зазначається, що серед захворілих, зокрема, 45 медиків.

Одужало за минулу добу 476 киян, усього від COVID-19 вилікувалося 108 732 людей.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Дарницькому районі (318), у Деснянському (228) та в Дніпровському районі (159).

Доповнення

Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1,784 млн випадків короновірусної хвороби, приріст за останню добу — 15,4 тисячі. Також в країні зафіксований антирекорд за летальними випадками за добу — 481.

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