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Ситуация ухудшается: в Киеве за сутки 1417 новых случаев коронавируса, умерли 45 человек

Ситуация ухудшается: в Киеве за сутки 1417 новых случаев коронавируса, умерли 45 человек

Киев  •  УНН

 • 11586 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве за минувшие сутки было зафиксированно 1417 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 45 больных, среди которых 25 женщин и 20 мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Цитата

“Ситуация с заболеваемостью, к сожалению, ухудшается. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов в Киеве увеличивается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1417 инфицированных. Умерли 45 человек — 25 женщин и 20 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3701 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 170 517”, — сообщил мэр.

Детали

Так, среди заболевших 819 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 32 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также 528 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 38 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. Отмечается, что среди заболевших, в частности, 45 медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 476 киевлян, всего от COVID-19 излечилось 108 732 человека.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Дарницком районе (318), в Деснянском (228) и в Днепровском районе (159).

Дополнение

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировано уже 1,784 млн случаев короновирусной болезни, прирост за последние сутки — 15,4 тысяч. Также в стране зафиксирован антирекорд по летальным случаям за сутки — 481.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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