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Ситуація із AstraZeneca: Німеччина продовжує вакцинувати населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив в п'ятницю, що немає ніяких доказів збільшення утворення тромбів в зв'язку з вакциною AstraZeneca від COVID-19, передає УНН з посиланням на DW.

Цитата

"Я шкодую, що ... деякі країни Європейського Союзу призупинили вакцинацію AstraZeneca", - сказав Шпан, додавши, що Німеччина "дуже серйозно ставиться до можливих побічних ефектів".

"Наскільки нам відомо, користь... набагато більша, ніж ризик", - додав він.

Деталі

Головний лікар відділення інфекційних хвороб і тропічної медицини мюнхенської клініки München Klinik Schwabing, професор Клеменс Вендтнер, говорячи про вакцинацію вакциною AstraZeneca, відзначала, що у випадку "Німеччини, то слід зазначити, що до 11 березня 2021 року було зареєстровано в цілому 11 повідомлень про різні тромбоемболічні події приблизно з 1,2 мільйона щеплень, тобто менше ніж 1 на 100 тис. осіб". Тому Вендтнер передбачає, що це збіг, а не причинний зв'язок: "Швидше збіг, ніж причина". За даними Інституту Пауля Ерліха, який відповідає за вакцини в Німеччині, четверо з постраждалих померли. За даними інституту, поки немає доказів того, що вакцинація була причиною цих випадків, пише MDR.de.

Додамо

Напередодні служби охорони здоров'я Данії вирішили тимчасово зупинити застосування вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Таке рішення ухвалено як запобіжний захід після того, як у кількох пацієнтів, які отримали вакцину, утворилися тромби в судинах.

До теперішнього часу низка європейських країн відмовилися від використання вакцини AstraZeneca після того, як надійшли повідомлення про важку побічну реакцію. Таке рішення зокрема ухвалювали Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

Європейський регулятор EMA заявив раніше, що користь вакцини від AstraZeneca переважує ризики, і вакцину можна продовжувати використовувати, поки йде розслідування за фактами тромбоемболії.

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