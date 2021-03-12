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Ситуация с AstraZeneca: Германия продолжает вакцинировать население

Ситуация с AstraZeneca: Германия продолжает вакцинировать население

Киев  •  УНН

 • 13990 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил в пятницу, что нет никаких доказательств увеличения образования тромбов в связи с вакциной AstraZeneca от COVID-19, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Я сожалею, что... некоторые страны Европейского Союза приостановили вакцинацию AstraZeneca", - сказал Шпан, добавив, что Германия "очень серьезно относится к возможным побочным эффектам".

"Насколько нам известно, польза... намного больше, чем риск", - добавил он.

Детали

Главный врач отделения инфекционных и тропической медицины мюнхенской клиники München Klinik Schwabing, профессор Клеменс Вендтнер, говоря о вакцинации вакциной AstraZeneca отмечала, что в случае "Германии, то следует отметить, что к 11 марта 2021 года было зарегистрировано в общей сложности одиннадцать сообщений о различных тромбоэмболических событиях примерно из 1,2 миллиона вакцинаций, т.е. менее 1 на 100 тыс. человек". Поэтому Вендтнер предполагает, что это совпадение, а не причинная связь: "Скорее совпадение, чем причина". По данным Института Пауля Эрлиха, отвечающего за вакцины в Германии, четверо из пострадавших умерли. По данным института, пока нет доказательств того, что вакцинация была причиной этих случаев, пишет MDR.de.

Добавим

Накануне службы здравоохранения Дании решили временно приостановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Такое решение принято в качестве меры пресечения после того, как у нескольких пациентов, которые получили вакцину, образовались тромбы в сосудах.

К настоящему времени несколько европейских стран отказались от использования вакцины AstraZeneca после того, как поступили сообщения о тяжелой побочной реакции. Такое решение в частности приняли Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР.

Европейский регулятор EMA заявил ранее, что польза вакцины от AstraZeneca перевешивает ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии.

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