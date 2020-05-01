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Ситник про можливу підозру Коломойському: ми рухаємося до цього

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. У справі ПриватБанку Національне антикоруційне бюро анонсує оголошення підозри бізнесмену Ігорю Коломойському. Про це сказав голова НАБУ Артем Ситник в ефірі 24 каналу, передає УНН.

Ситник про можливу підозру Коломойському: ми рухаємося до цього

"Ми рухаємося до того, щоб розпочати оголошення підозри", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання, чи буде оголошена підозра бізнесмену Ігорю Коломойському.

Він додав, що експерти, залучені до слідства, та слідчі зіштовхуються з політичним тиском.

"Кожний фігурант справи намагається здобути максимум інформації, яка є у органах досудового розслідування", - сказав Ситник.

Він додав, що одна із статей, за якою йде розслідування – це розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, за що передбачена санкція до 12 років обмеження волі.

Нагадаємо, 15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в апеляційному суді Лондона у справі проти ексвласників. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

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