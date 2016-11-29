Сирійська армія продовжила наступ на сході Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сирійські урядові війська протягом ночі продовжували наступальні дії в зайнятих бандформуваннями районах східного Алеппо, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“За минулу добу були повністю звільнені від терористів 14 кварталів у східному Алеппо. З районів, підконтрольних бойовикам, вийшли понад 8,5 тисяч мирних жителів, з них близько 4 тисяч дітей”, — йдеться в повідомленні.
Протягом доби понад 140 бойовиків припинили опір і вийшли за наданими коридорами. Всім вийшли жителям міста надається гаряче харчування, тимчасові місця для проживання, при необхідності надається медична допомога.
“Протягом доби понад 140 бойовиків припинили опір і вийшли за наданими коридорами. На всіх здалися бойовиків поширюється дія наданої президентом Сирії амністії. Міська влада надає їм необхідну допомогу і сприяння”, — наголошується в повідомленні.
Як повідомляв УНН, внаслідок авіаудару повітряно-космічних сил Росії по підконтрольному сирійської опозиції району Анджара на заході Алеппо, загинули 17 людей, ще 30 поранені.