Сирийская армия продолжила наступление на востоке Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сирийские правительственные войска в течение ночи продолжали наступательные действия в занятых бандформированиями районах восточного Алеппо, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"За прошедшие сутки были полностью освобождены от террористов 14 кварталов в восточном Алеппо. Из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8500 мирных жителей, из них около 4 тысяч детей ", - говорится в сообщении.
В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорами. Всем вышедшим жителям города предоставляется горячее питание, временные места для проживания, при необходимости оказывается медицинская помощь.
"В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорами. На всех сдавшихся боевиков распространяется действие предоставленной президентом Сирии амнистии. Городская власть оказывает им необходимую помощь и содействие ", - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНН, в результате авиаудара воздушно-космических сил России по подконтрольному сирийской оппозиции района Анджар на западе Алеппо, погибли 17 человек, еще 30 ранены .