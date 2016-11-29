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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Сирийская армия продолжила наступление на востоке Алеппо

Киев • УНН

 • 7048 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сирийские правительственные войска в течение ночи продолжали наступательные действия в занятых бандформированиями районах восточного Алеппо, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Сирийская армия продолжила наступление на востоке Алеппо

"За прошедшие сутки были полностью освобождены от террористов 14 кварталов в восточном Алеппо. Из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8500 мирных жителей, из них около 4 тысяч детей ", - говорится в сообщении.

В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорами. Всем вышедшим жителям города предоставляется горячее питание, временные места для проживания, при необходимости оказывается медицинская помощь.

"В течение суток более 140 боевиков прекратили сопротивление и вышли по предоставленным коридорами. На всех сдавшихся боевиков распространяется действие предоставленной президентом Сирии амнистии. Городская власть оказывает им необходимую помощь и содействие ", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в результате авиаудара воздушно-космических сил России по подконтрольному сирийской оппозиции района Анджар на западе Алеппо, погибли 17 человек, еще 30 ранены .

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