Сирія перехопила ізраїльську атаку в повітрі

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Це сталося у напрямку Голанських висот. Напад був спрямований на райони в передмісті Дамаска.

“Повітряна оборона перехопила ракети і збила більшість з них”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Внаслідок авіаударів Ізраїлю на сході Сирії у районах концентрації проіранських сил (в тому числі “Хезболли”) загинули щонайменше дев’ять сирійських солдатів і 31 боєць з інших країн. Це найсмертоносніша атака Ізраїлю на Сирію з 2018 року.