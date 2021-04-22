Сирія перехопила ізраїльську атаку в повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сирійська протиповітряна оборона перехопила ізраїльську атаку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Це сталося у напрямку Голанських висот. Напад був спрямований на райони в передмісті Дамаска.
“Повітряна оборона перехопила ракети і збила більшість з них”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Внаслідок авіаударів Ізраїлю на сході Сирії у районах концентрації проіранських сил (в тому числі “Хезболли”) загинули щонайменше дев’ять сирійських солдатів і 31 боєць з інших країн. Це найсмертоносніша атака Ізраїлю на Сирію з 2018 року.