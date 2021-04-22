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Сирия перехватила израильскую атаку в воздухе

Сирия перехватила израильскую атаку в воздухе

Киев  •  УНН

 • 19852 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сирийская противовоздушная оборона перехватила израильскую атаку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это произошло в направлении Голанских высот. Нападение было направлено на районы в пригороде Дамаска.

“Воздушная оборона перехватила ракеты и сбила большинство из них”, — говорится в сообщении.

Напомним

В результате авиаударов Израиля на востоке Сирии в районах концентрации проиранских сил (в том числе “Хезболлы”) погибли по меньшей мере девять сирийских солдат и 31 боец из других стран. Это самая смертоносная атака Израиля на Сирию с 2018 года.

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