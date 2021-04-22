Сирия перехватила израильскую атаку в воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сирийская противовоздушная оборона перехватила израильскую атаку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это произошло в направлении Голанских высот. Нападение было направлено на районы в пригороде Дамаска.
“Воздушная оборона перехватила ракеты и сбила большинство из них”, — говорится в сообщении.
Напомним
В результате авиаударов Израиля на востоке Сирии в районах концентрации проиранских сил (в том числе “Хезболлы”) погибли по меньшей мере девять сирийских солдат и 31 боец из других стран. Это самая смертоносная атака Израиля на Сирию с 2018 года.