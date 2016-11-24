Сину М.Джемілєва дозволили виїхати з Росії - адвокат

"Рішення про встановлення адміністративного нагляду щодо Хайсера Джемілєва скасовано. Ключовий аргумент - визнання його органами Російської Федерації громадянином України без будь-яких застережень. Фраза в апеляційному визначенні: "після відбуття покарання Джемілєв Х.М. не має законних підстав для перебування на території Російської Федерації і підлягає вибуттю на територію іноземної держави", вселяє стриманий оптимізм", - зазначив М.Полозов.

З його слів, тепер потрібно зустрітися з Х.Джемілєвим в колонії.

"Останній день перед звільненням заручника", - додав адвокат.

Як повідомляв УНН, Верховний суд Росії на півтора роки скоротив 5-річний термін ув’язнення Хайсера Джемілєва, визначений Краснодарським крайовим судом. Російський вирок на три місяці менший від того, який встановив Дніпровський суд Києва у квітні 2015 року — 3 роки і 8 місяців.

Хайсера Джемілєва звинувачували в тому, що в травні 2013 року він у дворі свого будинку в Бахчисараї вбив знайомого сім’ї Февзі Едемова з рушниці свого батька. Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсера вивезли з сімферопольського СІЗО в Краснодарський край.

10 липня минулого року Європейський суд з прав людини постановив звільнити Хайсера Джемілєва з СІЗО.