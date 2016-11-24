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Сыну М.Джемилева разрешили выехать из России - адвокат

Киев • УНН

 • 10595 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Астраханский областной суд в РФ отменил решение об установлении административного надзора в отношении сына лидера крымских татар Мустафы Джемилева Хайсера и позволил ему выехать за пределы РФ. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сыну М.Джемилева разрешили выехать из России - адвокат

"Решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева отменили. Ключевой аргумент - признание его органами Российской Федерации гражданином Украины без каких-либо оговорок. Фраза в апелляционном определении: "после отбытия наказания Джемилев Х.М. не имеет законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации и подлежит отбытию на территорию иностранного государства", внушает сдержанный оптимизм", - отметил Н.Полозов.

По его словам, теперь нужно встретиться с Х.Джемилевым в колонии.

"Последний день перед освобождением заложника", - добавил адвокат.

Как сообщал УНН, Верховный суд России на полтора года сократил 5-летний срок заключения Хайсера Джемилева, определенный Краснодарским краевым судом. Российский приговор на три месяца меньше того, который установил Днепровский суд Киева в апреле 2015 года - 3 года и 8 месяцев.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдемова из ружья своего отца. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

10 июля прошлого года Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсера Джемилева из СИЗО.

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