Синоптики прогнозують підвищення температури наприкінці тижня

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні без опадів, лише найближчої ночі у західних областях місцями невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, у північно-східних та східних областях до 15°, на заході та крайньому півдні країни 1-4° морозу, вдень в Україні від 1° морозу до 5° тепла.

12-13 березня у більшості областей мокрий сніг, на заході та південному заході з дощем, у п'ятницю в Карпатах місцями значний сніг; в Україні посилення вітру до 15-20 м/с; температура 12 березня суттєво не зміниться, 13 березня підвищиться на 5-9°.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Доповнення

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 5-10°, у Києві 6-8° морозу; вдень 0-2° тепла.

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла.