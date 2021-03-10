Синоптики прогнозируют повышение температуры в конце недели
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Температура воздуха в Украине повысится уже в субботу, 13 марта, - на 5-9 градусов, по сравнению с морозами, которые прогнозируют в последующие два дня. При этом в конце недели ожидается мокрый снег в большинстве областей. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в Украине без осадков, лишь ближайшей ночью в западных областях местами небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, в северо-восточных и восточных областях до 15°, на западе и крайнем юге страны 1-4° мороза, днем в Украине от 1° мороза до 5° тепла.
12-13 марта в большинстве областей мокрый снег, на западе и юго-западе с дождем, в пятницу в Карпатах местами значительный снег, в Украине усиление ветра до 15-20 м/с; температура 12 марта существенно не изменится, 13 марта повысится на 5-9°.
На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Дополнение
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 5-10°, в Киеве 6-8° мороза; днем 0-2° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла.