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Синоптики попередили про пориви вітру в Києві

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КИЇВ. 27 березня. УНН. За прогнозами синоптиків, до кінця доби 27 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

"За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця доби 27 березня по Києву пориви вітру 15-18 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні істотних опадів не прогнозують, лише на сході країни вдень очікується невеликий дощ, на півночі Лівобережжя — з мокрим снігом.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с, місцями, крім південної частини та Закарпаття, очікуються пориви зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вдень на Лівобережжі становитиме 4-9° тепла, на решті території — 7-12° тепла. У Карпатах встановиться нульова температура.

 

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