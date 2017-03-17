Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Синоптики попередили про високий рівень лавинної небезпеки на Закарпатті. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 18-19 березня у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна (3 рівня) лавинна небезпека.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень на заході та у північній частині переважно без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах −1°С морозу +4°С тепла, в Карпатах до −2-5°С морозу, вдень вона становитиме +3+8°С градусів тепла, на півдні та південному сході до +10°С градусів вище нуля.