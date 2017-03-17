Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности в Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 °С мороза + 4 °С тепла, в Карпатах до -2-5 °С мороза, днем она составит + 3 + 8 °С тепла, на юге и юго-востоке до + 10 °С выше нуля.