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Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Киев • УНН

 • 6876 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Синоптики предупредили о высоком уровне лавинной опасности в Закарпатской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 °С мороза + 4 °С тепла, в Карпатах до -2-5 °С мороза, днем ​​она составит + 3 + 8 °С тепла, на юге и юго-востоке до + 10 °С выше нуля.

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Украинские Национальные Новости

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