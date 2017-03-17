Синоптики предупредили о лавинной опасности в Карпатах

По прогнозам Укргидрометцентра, 18-19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная (3 уровня) лавинная опасность.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Днем на западе и в северной части преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1 °С мороза + 4 °С тепла, в Карпатах до -2-5 °С мороза, днем ​​она составит + 3 + 8 °С тепла, на юге и юго-востоке до + 10 °С выше нуля.