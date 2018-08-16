Синоптики попередили про контрастні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Синоптики попереджають про контраст погоди у четвер, 16 серпня: північ, захід і центр України накриє грозами і заллє дощами, у той час як інша частина країни - потерпатиме від потужної спеки. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
“У найближчу годину і до кінця доби 16 серпня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, подекуди 24м/с. 15-17 серпня в Україні, крім більшості західних областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, — йдеться у повідомленні.
Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с, при грозах окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі +15-20, на узбережжі морів до +22. Вдень в південних і східних областях +31-36. У північних і західних — +24-29, у Карпатському регіоні +20-23, на решті території +30-34.
У Києві 16 серпня вночі без опадів, вранці і вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +18-20, вдень +26-28.
Нагадаємо, до 17 серпня в Україні переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, у ніч на 16 серпня сильна негода у столиці наробила лиха: зірвало дах у кіоску, повалило гілки дерев.