Синоптики предупредили о контрастных погодных условиях
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Синоптики предупреждают о контрасте погоды в четверг, 16 августа: север, запад и центр Украины накроет грозами и зальет дождями, в то время как остальная часть страны - будет страдать от мощной жары. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
“В ближайший час и до конца суток 16 августа в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с. 15-17 августа в Украине, кроме большинства западных областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности”, - говорится в сообщении.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с, при грозах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +15-20, на побережье морей до +22. Днем в южных и восточных областях + 31-36. В северных и западных — + 24-29, в Карпатском регионе + 20-23, на остальной территории + 30-34.
В Киеве 16 августа ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Температура ночью 18-20, днем 26-28.
Напомним, до 17 августа в Украине будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, в ночь на 16 августа сильная непогода в столице натворила бед: сорвало крышу в киоске, сломало ветви деревьев.