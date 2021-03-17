Синоптики дали прогноз погоди на завтра: де чекати дощу та мокрого снігу

Деталі

За прогнозом синоптиків, 18 березня в Україні хмарно з проясненнями. У південній та південно-східній частинах дощ, на решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, вночі на Прикарпатті помірні опади. Вночі та вранці на дорогах західної частини подекуди ожеледиця, на південному сході країни місцями туман.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла.

У Карпатах сніг; температура протягом доби 2-7° морозу.

Погода у Києві та в області

18 березня у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У Київській області завтра невеликий мокрий сніг (вдень місцями). Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла.

За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.

Погода до кінця тижня по Україні

Уже 19-20 березня у східній частині країни повсюди, на решті території країни місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці на дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині до 9° тепла. В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

В Україні 21 березня без істотних опадів. При цьому на початку наступного тижня, 22 березня, вночі у західній частині та північних областях, вдень в Україні, крім східної та південно-східної частини, невеликий мокрий сніг. Температура вночі 0-6° морозу, у південній та східній частинах близько 0°; вдень 1-7° тепла.