Синоптики дали прогноз погоды на завтра: где ждать дождя и мокрого снега
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине в четверг, 18 марта, ожидается преимущественно дождливая погода, возможен мокрый снег, на дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 1 градуса мороза до 9 градусов тепла, в Карпатах ночью - до 7 градусов ниже нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 18 марта в Украине облачно с прояснениями. В южной и юго-восточной частях дождь, на остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, ночью на Прикарпатье умеренные осадки. Ночью и утром на дорогах западной части местами гололедица, на юго-востоке страны местами туман.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла.
В Карпатах снег, температура в течение суток 2-7° мороза.
Погода в Киеве и области
18 марта в Киеве облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.
В Киевской области завтра небольшой мокрый снег (днем местами). Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 1-6° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не приишла, потому что нет стойкого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.
Погода до конца недели по Украине
Уже 19-20 марта в восточной части страны повсеместно, на остальной территории страны местами небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западных областях 2-7° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части до 9° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.
В Украине 21 марта без существенных осадков. При этом в начале следующей недели, 22 марта, ночью в западной части и северных областях, днем в Украине, кроме восточной и юго-восточной части, небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-6° мороза, в южной и восточной частях около 0°; днем 1-7° тепла.