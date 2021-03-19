Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сира та прохолодна погода протримається в Україні до кінця тижня. На вихідних очікуються дощ та мокрий сніг, по країні - до 8 градусів морозу, у Карпатах - до 12 градусів нижче нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
Завтра в Україні, крім більшості західних областей, місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в західній частині 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла (в Карпатах вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу).
В неділю без опадів, в понеділок в більшості областей, крім східних, невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни переважно дощ; 21 березня на півночі, 22 березня на півдні країни окремі пориви вітру 15-20 м/с; нічна температура 1-8° морозу, денна - 0-7° тепла.
Доповнення
На Київщині 20 березня хмарно з проясненнями; місцями невеликий мокрий сніг. 21 березня невелика хмарність; без опадів. Вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер 20 березня північно-західний, 21 березня південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 20 березня від 1° тепла до 4° морозу, 21 березня 2-7° морозу; вдень 2-7° тепла.
За даними метеорологів, метеорологічна весна до Києва ще не прийшла, тому що немає стійкого переходу середньодобової температури через 0 градусів.