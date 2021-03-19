Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сырая и прохладная погода продержится в Украине до конца недели. На выходных ожидаются дождь и мокрый снег, по стране - до 8 градусов мороза, в Карпатах - до 12 градусов ниже нуля. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра в Украине, кроме большинства западных областей, местами небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в западной части 3-8° мороза, днем 2-7° тепла (в Карпатах ночью 7-12°, днем 0-5° мороза).
В воскресенье без осадков, в понедельник в большинстве областей, кроме восточных, небольшой мокрый снег, днем на юге страны преимущественно дождь; 21 марта на севере, 22 марта на юге страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с; ночная температура 1-8° мороза, дневная - 0-7° тепла.
Дополнение
В Киевской области 20 марта облачно с прояснениями; местами небольшой мокрый снег. 21 марта переменная облачность; без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Ветер 20 марта северо-западный, 21 марта западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 20 марта от 1° тепла до 4° мороза, 21 марта 2-7° мороза; днем 2-7° тепла.
По данным метеорологов, метеорологическая весна в Киев еще не пришла, потому что нет устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 градусов.