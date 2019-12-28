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Синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Синоптики дали прогноз погоди до кінця року

Київ • УНН

 • 32875 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні у неділю, 29 грудня, сніжитиме, подекуди з дощем. В останні два дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня по країні можливий невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

"Завтра в Україні, крім більшості східних областей і Приазов'я, невеликий та помірний сніг (найближчої ночі на Прикарпатті значний сніг), вдень на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині - з дощем, подекуди налипання мокрого снігу", - вказали синоптики.

Так, у неділю температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні та південному сході країни вдень до 5° тепла; в Карпатах вночі та вдень 7-11° морозу.

"В останні дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня в країні, крім південної частини, місцями невеликий мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; в Карпатах невеликий сніг, температура вночі та вдень 4-12° морозу", - додали синоптики.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз погоди на Новий рік.

Українські Національні Новини

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