Синоптики дали прогноз погоди до кінця року

КИЇВ. 28 грудня. УНН. В Україні у неділю, 29 грудня, сніжитиме, подекуди з дощем. В останні два дні року переважно без опадів, лише вдень 31 грудня по країні можливий невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.