Синоптики дали прогноз погоды до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Украине в воскресенье, 29 декабря, пройдет снег, местами с дождем. В последние два дня года преимущественно без осадков, лишь днем 31 декабря по стране возможен небольшой мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине, кроме большинства восточных областей и Приазовья, небольшой и умеренный снег (ближайшей ночью в Прикарпатье значительный снег), днем в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской - с дождем, местами налипание мокрого снега", - указали синоптики.
Так, в воскресенье температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, на юге и юго-востоке страны днем до 5° тепла; в Карпатах ночью и днем 7-11° мороза.
"В последние дни преимущественно без осадков, лишь днем 31 декабря в стране, кроме южной части, местами небольшой мокрый снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 3° тепла, в Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 4-12° мороза", - добавили синоптики.
На дорогах страны, кроме юго-восточной части, гололедица.
Напомним, синоптик дала прогноз погоды на Новый год.