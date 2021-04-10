Синоптики дали прогноз до середини квітня: де чекати мокрого снігу, а де тепла до + 21°
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. До середини квітня в Україні стануть теплішими ночі, але вдень українців чекатимуть найрізноманітніші сюрпризи – від мокрого снігу до + 21°, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
Прогноз на 11-12 квітня
За словами синоптиків, у ці дні очікується мінлива хмарність.
Без опадів, лише вдень 11 квітня в Криму та Приазов'ї, 12 квітня місцями у північних, центральних та південних областях невеликий дощ.
Вітер північно-східний, в західних, 11 квітня і в північних областях південно-східний, 5-10 м/с, 11 квітня у південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, 12 квітня у східних областях до 20°.
Прогноз на 13-14 квітня
13 квітня без істотних опадів, лише вдень у західних областях короткочасний дощ, гроза, зазначають синоптики.
14 квітня у західних областях, вдень і на Житомирщині, Вінниччині та Одещині короткочасний дощ (в Карптах мокрий сніг), на решті території без істотних опадів.
Температура вночі 3-9°, вдень 12-18°, 13 квітня у південно-західних областях до 21°, 14 квітня у західних областях 7-13° (в Карпатах 3-9°), відзначили в Укргідрометцентрі.
Прогноз на 15-19 квітня
Синоптики відзначають, що варто очікувати невеликі (15-16 квітня на заході та півночі помірні) дощі, у західних, вночі місцями і в північних областях з мокрим снігом; 17-19 квітня у південній та східній частині переважно без опадів.
Зниження температури: в західних областях вночі та вдень 1-7° тепла (вночі в Карпатах заморозки 0-4°), 18-19 квітня вдень на Закарпатті 7-12° тепла; на решті території 15 квітня вночі 3-9°, вдень 9-14°, 16-19 квітня вночі 1-7°, вдень 6-11°, у східній частині країни до 14°.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, після кількох днів сухої погоди в Україні початок наступного тижня знову принесе дощі.