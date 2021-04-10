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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 178698 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Синоптики дали прогноз до середины апреля: где ждать мокрого снега, а где тепла до +21°

Синоптики дали прогноз до середины апреля: где ждать мокрого снега, а где тепла до +21°

Киев  •  УНН

 • 120762 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. К середине апреля в Украине станут теплее ночи, но днем украинцам следует ждать самые разнообразные сюрпризы - от мокрого снега до +21°, передает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Прогноз на 11-12 апреля

По словам синоптиков, в эти дни ожидается переменная облачность.

Без осадков, лишь днем 11 апреля в Крыму и Приазовье, 12 апреля местами в северных, центральных и южных областях небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, в западных, 11 апреля и в северных областях юго-восточный, 5-10 м/с, 11 апреля в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, 12 апреля в восточных областях до 20°.

Прогноз на 13-14 апреля

13 апреля без существенных осадков, только днем в западных областях кратковременный дождь, гроза, отмечают синоптики.

14 апреля в западных областях, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской кратковременный дождь (в Карптах мокрый снег), на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 3-9°, днем 12-18°, 13 апреля в юго-западных областях до 21°, 14 апреля в западных областях 7-13° (в Карпатах 3-9°), отметили в Укргидрометцентре.

Прогноз на 15-19 апреля

Синоптики отмечают, что стоит ожидать небольшие (15-16 апреля на западе и севере умеренные) дожди, в западных, ночью местами и в северных областях с мокрым снегом; 17-19 апреля в южной и восточной части преимущественно без осадков.

Снижение температуры: в западных областях ночью и днем 1-7° тепла (ночью в Карпатах заморозки 0-4°), 18-19 апреля днем на Закарпатье 7-12° тепла; на остальной территории 15 апреля ночью 3-9°, днем 9-14°, 16-19 апреля ночью 1-7°, днем 6-11°, в восточной части страны до 14°.

Напомним

Как сообщал УНН, после нескольких дней сухой погоды в Украине начало следующей недели снова принесет дожди.

Украинские Национальные Новости

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