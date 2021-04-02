Синоптики дали дощовий прогноз на вихідні: де очікувати опадів

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За прогнозом синоптиків, у суботу, 3 квітня, вночі у південній частині, центральних (крім Вінницької), східних та Сумській областях, вдень на заході країни, Донеччині та Луганщині невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, на заході та півночі країни місцями 0-3° морозу; вдень 8-13° тепла. У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У неділю, 4 квітня, та у понеділок, 5 квітня, у південних, східних областях та в Криму хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози, в більшості центральних областей часом невеликі опади переважно у вигляді дощу; 4 квітня в Карпатському регіоні невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території країни мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний та північний, 5 квітня в західних та північних областях південно-західний, 3-8 м/с (у південно-східній частині північно-східний, 7-12 м/с, вдень 5 квітня місцями пориви 15-20 м/с).

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у південній та південно-східній частинах країни 0-5° тепла; вдень 7-12° тепла (в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°).

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