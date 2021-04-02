Синоптики дали дождливый прогноз на выходные: где ожидать осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На выходных по Украине ожидается дождливая погода, температура будет достигать максимально 13 градусов тепла, в Карпатах мокрый снег и ночные морозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 апреля, ночью в южной части, центральных (кроме Винницкой), восточных и Сумской областях, днем на западе страны, Донецкой и Луганской небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на западе и севере страны местами 0-3° мороза; днем 8-13° тепла. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В воскресенье, 4 апреля, и в понедельник, 5 апреля, в южных, восточных областях и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные дожди, отдельные грозы, в большинстве центральных областей временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя; 4 апреля в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории страны переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный и северо-западный, 5 апреля в западных и северных областях юго-западный, 3-8 м/с (в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем 5 апреля местами порывы 15-20 м/с).
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной и юго-восточной частях страны 0-5° тепла; днем 7-12° тепла (в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ООН: последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю