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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41047 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59195 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106992 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142818 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194545 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192976 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278843 просмотра

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Синоптики дали дождливый прогноз на выходные: где ожидать осадков

Синоптики дали дождливый прогноз на выходные: где ожидать осадков

Киев  •  УНН

 • 20027 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На выходных по Украине ожидается дождливая погода, температура будет достигать максимально 13 градусов тепла, в Карпатах мокрый снег и ночные морозы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в субботу, 3 апреля, ночью в южной части, центральных (кроме Винницкой), восточных и Сумской областях, днем на западе страны, Донецкой и Луганской небольшой, местами умеренный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на западе и севере страны местами 0-3° мороза; днем 8-13° тепла. В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В воскресенье, 4 апреля, и в понедельник, 5 апреля, в южных, восточных областях и в Крыму облачно с прояснениями, умеренные дожди, отдельные грозы, в большинстве центральных областей временами небольшие осадки преимущественно в виде дождя; 4 апреля в Карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории страны переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-западный и северо-западный, 5 апреля в западных и северных областях юго-западный, 3-8 м/с (в юго-восточной части северо-восточный, 7-12 м/с, днем 5 апреля местами порывы 15-20 м/с).

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в южной и юго-восточной частях страны 0-5° тепла; днем 7-12° тепла (в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°).

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