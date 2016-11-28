Син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 83593 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 99206 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 98772 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 102843 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 111849 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 166582 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 74748 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 161870 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 111456 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69884 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
59%
Популярнi новини

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 14949 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

14 квітня, 22:56 • 18199 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 15700 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 14392 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 22103 перегляди
Публікації

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 6216 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 83596 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 166584 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 185789 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 161872 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 101270 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 103352 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 47553 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 50636 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 65085 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 7420 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Косівщині в Івано-Франківській області 20-річний раніше судимий за розбій чоловік наніс ножових поранень рідному батьку. Поранений чоловік перебуває у лікарні. Про це проінформували у секторі комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, повідомляє УНН.

Син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті

До Косівського відділу поліції надійшло повідомлення від медпрацівників центральної районної лікарні про те, що до приймального покою з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення було доставлено жителя Вижницького району Чернівецької області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що 27 листопада близько 2 год. ночі 42-річний житель одного із сіл Вижницького району прийшов до одного із нічних закладів, що в смт. Кути для того, щоб поговорити із сином, який там перебував та розв’язати конфлікт. Проте замість мирного вирішення питання, на грунті довготривалих неприязних відносин, між ними розпочалася сварка, яка переросла у бійку. В ході якої син витягнув ніж та наніс ним батькові тілесні ушкодження у вигляді різаних ран лівого стегна із пошкодженням стегнової вени, що спричинило венозну кровотечу, гіповоломічний шок, множинні поверхневі різані рани правого передпліччя, тощо.

Після побиття батька син залишив його на вулиці, а сам повернувся до відпочинкового закладу. Закривавленого і покаліченого чоловіка побачили перехожі, які викликали швидку допомогу. Наразі чоловік перебуває на лікуванні в районній лікарні.

За підозрою вчинення злочину правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. У справі призначено проведення експертиз.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. За що санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$65.09
Bitcoin
$85,557.90
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,240.41
Ethereum
$1,639.11