Син-рецидивіст порізав рідного батька ножем на Прикарпатті

До Косівського відділу поліції надійшло повідомлення від медпрацівників центральної районної лікарні про те, що до приймального покою з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення було доставлено жителя Вижницького району Чернівецької області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що 27 листопада близько 2 год. ночі 42-річний житель одного із сіл Вижницького району прийшов до одного із нічних закладів, що в смт. Кути для того, щоб поговорити із сином, який там перебував та розв’язати конфлікт. Проте замість мирного вирішення питання, на грунті довготривалих неприязних відносин, між ними розпочалася сварка, яка переросла у бійку. В ході якої син витягнув ніж та наніс ним батькові тілесні ушкодження у вигляді різаних ран лівого стегна із пошкодженням стегнової вени, що спричинило венозну кровотечу, гіповоломічний шок, множинні поверхневі різані рани правого передпліччя, тощо.

Після побиття батька син залишив його на вулиці, а сам повернувся до відпочинкового закладу. Закривавленого і покаліченого чоловіка побачили перехожі, які викликали швидку допомогу. Наразі чоловік перебуває на лікуванні в районній лікарні.

За підозрою вчинення злочину правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. У справі призначено проведення експертиз.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. За що санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.