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Сын-рецидивист порезал родного отца ножом на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 7420 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Косивском районе в Ивано-Франковской области 20-летний ранее судимый за разбой мужчина нанес ножевые ранения родному отцу. Раненый мужчина находится в больнице. Об этом проинформировали в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, сообщает УНН.

Сын-рецидивист порезал родного отца ножом на Прикарпатье

В Косивский отдел полиции поступило сообщение от медработников центральной районной больницы о том, что в приемный покой с телесными повреждениями в виде ножевого ранения был доставлен житель Вижницкого района Черновицкой области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоочередных следственных действий было установлено, что 27 ноября около 2 часов ночи 42-летний житель одного из сел Выжницкого района пришел в одно из ночных заведений, в пгт Куты для того, чтобы поговорить с сыном, который там находился и разрешить конфликт. Однако вместо мирного решения вопроса, на почве длительных неприязненных отношений между ними началась ссора, которая переросла в драку. В ходе которой сын вытащил нож и нанес им отцу телесные повреждения в виде резаных ран левого бедра с повреждением бедренной вены, что повлекло венозное кровотечение, гиповоломичный шок, множественные поверхностные резаные раны правого предплечья и тому подобное.

После избиения отца сын оставил его на улице, а сам вернулся в заведение отдыха. Окровавленного и искалеченного человека увидели прохожие, которые вызвали скорую помощь. Сейчас мужчина находится на лечении в районной больнице.

По подозрению совершения преступления правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения - содержание под стражей. По делу назначили проведение экспертиз.

По данному факту начали досудебное расследование по ч.1 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. За что санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Украинские Национальные Новости

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