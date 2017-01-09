Син екс-президента Польщі Леха Валенси помер у Гданську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. У своїй квартирі в Гданську був виявлений мертвим син колишнього президента Польщі Леха Валенси Пшемислав, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами представників міської поліції, тіло 43-річного чоловіка було виявлено одним з членів сім’ї.
Повідомляється, що експерти попередньо виключили причетність будь-кого до смерті П.Валенси.
Як повідомляв УНН, Л.Валенса вважає, що нинішній глава держави Анджей Дуда повинен піти у відставку.