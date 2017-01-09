Син екс-президента Польщі Леха Валенси помер у Гданську

За словами представників міської поліції, тіло 43-річного чоловіка було виявлено одним з членів сім’ї.

Повідомляється, що експерти попередньо виключили причетність будь-кого до смерті П.Валенси.

Як повідомляв УНН, Л.Валенса вважає, що нинішній глава держави Анджей Дуда повинен піти у відставку.