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Сын экс-президента Польши Леха Валенсы умер в Гданьске

Сын экс-президента Польши Леха Валенсы умер в Гданьске

Киев • УНН

 • 15513 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.

Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти П.Валенсы.

Как сообщал УНН, Л. Валенса считает, что нынешний глава государства Анджей Дуда должен уйти в отставку.

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