Сын экс-президента Польши Леха Валенсы умер в Гданьске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. В своей квартире в Гданьске был обнаружен мертвым сын бывшего президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам представителей городской полиции, тело 43-летнего мужчины было обнаружено одним из членов семьи.
Сообщается, что эксперты предварительно исключили причастность кого-либо к смерти П.Валенсы.
Как сообщал УНН, Л. Валенса считает, что нынешний глава государства Анджей Дуда должен уйти в отставку.