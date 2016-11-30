Сім’я отруїлася чадним газом на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. В смт Іванівка Херсонської області сім’я з трьох осіб отруїлася чадним газом. Наразі постраждалі госпіталізовані в реанімаційне відділення, загрози життю постраждалим немає. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Херсонській області.
Так, 29 листопада о 08:30 до рятувальників надійшло повідомлення від чергового лікаря Іванівської центральної районної лікарні, що до приймального відділення поступила сім’я з трьох осіб із симптомами отруєння чадним газом. Причина отруєння — внаслідок закритої засувки пічного опалення.
В результаті, чоловіка, жінку та їх доньку було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні. Наразі стан потерпілих стабільний, загрози життю немає.