Сім’я отруїлася чадним газом на Херсонщині

Так, 29 листопада о 08:30 до рятувальників надійшло повідомлення від чергового лікаря Іванівської центральної районної лікарні, що до приймального відділення поступила сім’я з трьох осіб із симптомами отруєння чадним газом. Причина отруєння — внаслідок закритої засувки пічного опалення.

В результаті, чоловіка, жінку та їх доньку було госпіталізовано в реанімаційне відділення лікарні. Наразі стан потерпілих стабільний, загрози життю немає.