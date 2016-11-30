Семья отравилась угарным газом в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В пгт Ивановка в Херсонской области семья из трех человек отравилась угарным газом. Сейчас пострадавшие госпитализированы в реанимационное отделение, угрозы жизни пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Херсонской области.
Так, 29 ноября в 08:30 к спасателям поступило сообщение от дежурного врача Ивановской центральной районной больницы, что в приемное отделение поступила семья из трех человек с симптомами отравления угарным газом. Причина отравления - в результате закрытой задвижки печного отопления.
В результате, мужчину, женщину и их дочь госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Сейчас состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.