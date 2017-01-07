Сімох посадовців покарають через військових, яких залишили у новорічну ніч в холодному ангарі

“Ознайомився з результатами проведеного службового розслідування за фактом неналежної організації перевезення та розташування військовослужбовців — учасників урочистостей у Маріуполі 31грудня 2016року,” — написав міністр.

“Сім посадових осіб, чиї дії призвели до виникнення цієї ситуації, отримають дисциплінарні стягнення,” — наголосив він.

Нагадаємо, Міністр оборони України Степан Полторак доручив провести службове розслідування щодо ситуації, в якій 31 грудня у аеропорту Маріуполя опинилися 15 військових ЗСУ, нагороджених президентом за відзнаку під час боїв на Світлодарській дузі і залишених до ранку у порожньому ангарі.