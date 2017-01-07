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Семь должностных лиц накажут за военных, которых оставили в новогоднюю ночь в холодном ангаре

Семь должностных лиц накажут за военных, которых оставили в новогоднюю ночь в холодном ангаре

Киев • УНН

 • 9432 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что семь должностных лиц, чьи действия привели к тому, что 15 военных ВСУ были оставлены в новогоднюю ночь в пустом ангаре, получат дисциплинарные взыскания. Об этом министр сообщил в сети Facebook, передает УНН.

"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31грудня 2016 года", - написал министр.

"Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - отметил он.

Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование по ситуации, в которой 31 декабря в аэропорту Мариуполя оказались 15 военных ВСУ, награжденных президентом за отличие в боях на Светлодарской дуге и оставленных до утра в пустом ангаре.

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