Семь должностных лиц накажут за военных, которых оставили в новогоднюю ночь в холодном ангаре
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что семь должностных лиц, чьи действия привели к тому, что 15 военных ВСУ были оставлены в новогоднюю ночь в пустом ангаре, получат дисциплинарные взыскания. Об этом министр сообщил в сети Facebook, передает УНН.
"Ознакомился с результатами проведенного служебного расследования по факту ненадлежащей организации перевозки и размещения военнослужащих - участников торжеств в Мариуполе 31грудня 2016 года", - написал министр.
"Семь должностных лиц, чьи действия привели к возникновению этой ситуации, получат дисциплинарные взыскания", - отметил он.
Напомним, Министр обороны Украины Степан Полторак поручил провести служебное расследование по ситуации, в которой 31 декабря в аэропорту Мариуполя оказались 15 военных ВСУ, награжденных президентом за отличие в боях на Светлодарской дуге и оставленных до утра в пустом ангаре.