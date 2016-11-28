Силовики завершили обшук в Херсонському морському порту
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Обшук в Херсонському морському порту завершився. Робота підприємства розблокована. Про це кореспонденту УНН повідомив керівник Херсонського морського порту Андрій Соколов.
"Півгодини тому правоохоронці залишили будівлю порту, розблокувавши нарешті роботу підприємства. Підсумок обшуку - вилучення декількох комерційних документів по клієнтах. Підписали протокол і, власне, все. Судячи з того, як приходили, - шукали щось конкретне; судячи з того, як йшли, - не знайшли», - прокоментував О.Соколов.
За словами А.Соколова, перевіряючі шукали документи по одному з клієнтів порту і по одному з колишніх керівників.
Нагадаємо, обшук в адмінбудівлі морпорту проводило Управління по боротьбі з економічною злочинністю спільно з військовою прокуратурою.