Силовики завершили обшук в Херсонському морському порту

"Півгодини тому правоохоронці залишили будівлю порту, розблокувавши нарешті роботу підприємства. Підсумок обшуку - вилучення декількох комерційних документів по клієнтах. Підписали протокол і, власне, все. Судячи з того, як приходили, - шукали щось конкретне; судячи з того, як йшли, - не знайшли», - прокоментував О.Соколов.

За словами А.Соколова, перевіряючі шукали документи по одному з клієнтів порту і по одному з колишніх керівників.

Нагадаємо, обшук в адмінбудівлі морпорту проводило Управління по боротьбі з економічною злочинністю спільно з військовою прокуратурою.