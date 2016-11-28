Силовики завершили обыск в Херсонском морском порту

"Полчаса назад правоохранители покинули здание порта, разблокировав наконец-то работу предприятия. Итог обыска - изъятие нескольких коммерческих документов по клиентам. Подписали протокол и, собственно, все. Судя по тому, как приходили, - искали что-то конкретное; судя по тому, как шли, - не нашли", - прокомментировал А.Соколов.

По словам А.Соколова, проверяющие искали документы по одному из клиентов порта и по одному из бывших руководителей.

Напомним, обыск в админздании морпорта проводило Управление по борьбе с экономической преступностью совместно с военной прокуратурой.