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Силами оборони України відбито спроби наступу рашистів в напрямках Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема

Київ • УНН

 • 184088 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Триває сто вісімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Силами оборони України відбито спроби наступу противника у напрямках населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Силами оборони України відбито спроби наступу рашистів в напрямках Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Майорськ та Кодема

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Про ситуацію на інших напрямках у вечірньому зведенні від Генштабу.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай і Блешня Чернігівської області та Дмитрівка і Кіндратівка Сумської області. Продовжує ведення повітряної розвідки прикордонних районів БпЛА.

На Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

На Слов’янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Веселого, Богородичного, Закітного, Григорівки та Спірного. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Спірне, Івано-Дар’ївка.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Бахмута, Соледара, Зайцевого та Кодеми.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Авдіївки, Опитного, Уманського, Первомайського та Старомихайлівки. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямках населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка, зазнав втрат і відійшов.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Новомихайлівка, Пречистівка і Велика Новосілка. Ворог спробував покращити тактичне положення у районі Побєди, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бурлацьке, Кам’янське, Новопіль, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Времівка, Новоіванівка та Мала Токмачка. Ворог задіяв авіацію для ударів біля Червоного, Дорожнянки і Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій. Вживає заходів з поповнення втрат та відновлення логістичного забезпечення угруповання військ. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Олександрівка, Лупареве, Червоний Яр, Киселівка, Квітневе, Велике Артакове, Шевченкове, Миколаїв, Біла Криниця, Посад-Покровське, Ольгине, Добрянка та Тополине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Андріївка, Ольгине і Плотницьке. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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