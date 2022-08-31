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Силами обороны Украины отражены попытки наступления рашистов в направлениях Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема

Киев • УНН

 • 184088 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Продолжаются сто восемьдесят девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Силами обороны Украины отражены попытки наступления противника в направлениях населенных пунктов Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Силами обороны Украины отражены попытки наступления рашистов в направлениях Веселая Долина, Бахмут, Зайцево, Майорск и Кодема

Детали

О ситуации на других направлениях в вечерней сводке от Генштаба.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Блешня Черниговской области и Дмитровка и Кондратовка Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки пограничных районов БПЛА.

На Харьковском направлении противник из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дуванка, Сосновка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Циркуны, Старый Салтов, Шестаково, Норцовка и Гусаровка. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА. Нанес авиационный удар по району Русских Тишек. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении огневому воздействию подверглись позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Дибровное. Авиационный удар нанесен возле Вернополья. Противник пытается улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Веселого, Богородичного, Закотного, Григорьевки и Спорного. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Спорное, Ивано-Дарьевка.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Бахмута, Соледара, Зайцева и Кодемы.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Авдеевки, Опросного, Уманского, Первомайского и Старомихайловки. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Большая Новоселка. Враг попытался улучшить тактическое положение в районе Перемогы, успеха не имел.

На Запорожском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Бурлацкое, Каменское, Новополь, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Времовка, Новоивановка и Малая Токмачка. Враг задействовал авиацию для ударов у Червоного, Дорожнянки и Новоселки.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Александровка, Лупарево, Красный Яр, Киселевка, Квитневое, Большое Артаково, Шевченково, Николаев, Белая Криница, Посад-Покровское, Ольгино, Добрянка и Тополино. Авиационным ударам  подверглись районы населенных пунктов Андреевка, Ольгино и Плотницкое. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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