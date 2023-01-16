Сили оборони уразили пункт управління та 8 районів зосередження окупантів

Цитата

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українська авіація протягом 15 січня завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.