Сили оборони уразили пункт управління та 8 районів зосередження окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження росіян, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження окупантів, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів ворога», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українська авіація протягом 15 січня завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони.